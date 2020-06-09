BMW остановила производство автомобилей в России

Фото: АвтоВзгляд
Калининградский завод «Автотор» вынужден остановить производство автомобилей марки BMW из-за проблем с комплектующими, которых в связи с разгулом коронавируса на предприятии попросту не оказалось. Поставки запчастей были заморожены на неопределенный срок.

На сегодняшний день «Автотор» выпускает для российских потребителей восемь моделей баварской марки. Точнее, выпускал. По предварительной информации, площадка сможет вернуться к производству в лучшем случае через несколько недель.

Одна надежда на то, что цепочка поставок деталей и аксессуаров BMW наладится, как можно скорее. В противном случае, положение бренда на и без того стагнирующем рынке может ухудшиться. Даже несмотря на то, что немцы вроде бы и готовились к подобному сценарию заблаговременно.

Напомним, что в последнее время баварцы довольно часто инициировали на нашем рынке отзывные кампании. В частности, приглашали в сервис владельцев 8-серии, M8, 2-серии, а также кроссоверов Х3М и Х4. Как выяснилось, в этих автомобилях ремни и подушки безопасности оказались совсем не безопасными.

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9 июня 2020
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