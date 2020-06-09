BMW остановила производство автомобилей в России

На сегодняшний день «Автотор» выпускает для российских потребителей восемь моделей баварской марки. Точнее, выпускал. По предварительной информации, площадка сможет вернуться к производству в лучшем случае через несколько недель.

Одна надежда на то, что цепочка поставок деталей и аксессуаров BMW наладится, как можно скорее. В противном случае, положение бренда на и без того стагнирующем рынке может ухудшиться. Даже несмотря на то, что немцы вроде бы и готовились к подобному сценарию заблаговременно.

Напомним, что в последнее время баварцы довольно часто инициировали на нашем рынке отзывные кампании. В частности, приглашали в сервис владельцев 8-серии, M8, 2-серии, а также кроссоверов Х3М и Х4. Как выяснилось, в этих автомобилях ремни и подушки безопасности оказались совсем не безопасными.