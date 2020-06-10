В России готовится к старту продаж обновленный LADA Largus

В открытой базе Росстандарта появилось новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на «сарай» LADA Largus. Судя по документу, в моторной линейке авто после рестайлинга изменений не произойдет. «Вагон» оснастят 1,6-литровым мотором мощностью 87 л. с. или 106-сильным движком того же объема. Оба агрегатируются с пятиступенчатой «механикой».

Но в списке опций посвежевшего Largus можно будет найти боковые подушки безопасности, ассистента при парковке и систему навигации. Неужели в распоряжении универсала окажется мультимедийный комплекс, да еще и с крупным экраном?

АВТОВАЗ пока не сообщал никаких подробностей об обновленном «Ларгусе». Но, по некоторым данным, автомобиль изменится внешне, получив «передок», перелицованный в корпоративном Иксобразном стиле. Кроме того, как уже уточнял портал «АвтоВзгляд», авто будет щеголять иным салоном, частично позаимствованным не только у LADA XRAY Cross, но еще и у Renault Duster.

Когда ждать премьеру и запуск продаж — точной информации нет. Предполагается, что дебют новинки состоится в конце лета или начале осени. А в шоу-румы автомобиль прикатит ближе к концу 2020 года.