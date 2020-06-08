АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию о снятии с производства LADA XRAY

Сразу несколько источников заявили о том, что теряющий популярность XRAY в скором времени снимут с производства. Да, автомобиль действительно провалился, заняв по итогам пяти месяцев лишь 21 место по локальным продажам в ТОП-25. В период с января по май псевдокроссовер LADA смог завоевать сердца немногим меньше 7000 россиян. Неужели падение таки вынудило АВТОВАЗ отказаться от приподнятого хетча?

По некоторым данным, ежедневный объем производства XRAY составляет не более 30 экземпляров. Впрочем, пресловутую LADA Priora тоже хоронили, и даже не один год. Да, прощание с ней все же состоялось, но модель выпускалась с 2007 года, а «Иксрею» отроду нет и четырех. Не рановато ль заказываем панихидку?

С другой стороны, эксперты прочат улучшение позиций LADA XRAY, если машина подвергнется модернизации.