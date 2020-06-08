АВТОВАЗ прокомментировал ситуацию о снятии с производства LADA XRAY

Сразу несколько источников заявили о том, что теряющий популярность XRAY в скором времени снимут с производства. Да, автомобиль действительно провалился, заняв по итогам пяти месяцев лишь 21 место по локальным продажам в ТОП-25. В период с января по май псевдокроссовер LADA смог завоевать сердца немногим меньше 7000 россиян. Неужели падение таки вынудило АВТОВАЗ отказаться от приподнятого хетча?
По некоторым данным, ежедневный объем производства XRAY составляет не более 30 экземпляров. Впрочем, пресловутую LADA Priora тоже хоронили, и даже не один год. Да, прощание с ней все же состоялось, но модель выпускалась с 2007 года, а «Иксрею» отроду нет и четырех. Не рановато ль заказываем панихидку?
С другой стороны, эксперты прочат улучшение позиций LADA XRAY, если машина подвергнется модернизации.
Мы не поленились, и решили прояснить ситуацию, обратившись за комментарием в пресс-центр Волжского автозавода, где блуждающие по интернетам слухи нам опровергли.
– Сведения о завершении производства модели не соответствуют действительности, предпосылок для снятия LADA XRAY с конвейера нет, — прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе АВТОВАЗа.
Что касается доработок, то они действительно актуальны. До конца года мы увидим их проявление в специальных версиях LADA XRAY. К слову, первая из них уже поступила в продажу. Речь идет об особом издании XRAY Cross Instinct с черными крышей, корпусами боковых зеркал и колесными дисками, а также антенной-плавником, дизайнерскими креслами и новыми порогами. Кроме того, новинка щеголяет свежими элементами в отделке салона и информационно-развлекательным центром с тачпадом о восьми дюймах, камерой заднего вида, доступом в интернет и сервисами «Яндекс».