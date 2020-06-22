BMW отправит на пенсию до 6000 рабочих

BMW намерена уволить около 6000 сотрудников. Как сообщает портал Motor1, главным образом это коснется возрастных служащих, которым скоро выходить на пенсию. При этом директор по персоналу Илка Хорстмайер сообщае о намерении тесно сотрудничать с профсоюзами, чтобы найти решение, которое бы устраивало и компанию и сотрудников, попавших под сокращение. Скорее всего, людей будут стимулировать уйти на пенсию досрочно, предложив им какие-то компенсации.

Кроме этого, BMW предложит работникам, которых увольнения не коснулись, взять дополнительные восемь дней неоплачиваемого отпуска.

Наконец, утвержденный в мае план по борьбе с кризисом предусматривает сокращение инвестиций с 5,7 до 4 млрд.евро. Однако уже сейчас понятно, что от убытков во втором квартале эти жесткие меры компанию не спасут.