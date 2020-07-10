АВТОВАЗ начал выпуск новой «Нивы»

В июле АО «Лада Запад Тольятти» приступило к производству внедорожников Niva уже под маркой LADA. Логотип АВТОВАЗа сменил шильдик Chevrolet на решетке радиатора машины после того как отечественный производитель выкупил у General Motors его 50% акций в СП GM-АвтоВАЗ. С точки зрения основных агрегатов LADA Niva не изменилась.

Полноприводное авто все также оснащается 80-сильным 1,7-литровым бензиновым мотором и пятиступенчатой МКП. Вазовцы предлагают теперь потребителю «Ниву» в двух версиях: стандартной и в комплектации Off-Road.

На официальном сайте цены на машину пока не указаны. Как ранее уже писал портал «АвтоВзгляд», сразу после выкупа всех прав на Niva у GM, отечественный «проходимец» продавался уже дилерами АВТОВАЗа по цене от 686 000 рублей.

Скорее всего, LADA Niva будет дороже Chevrolet Niva. Ведь помимо косметических изменений дизайна передней части авто и нового рулевого колеса, также получившего фирменную эмблему отечественного автопроизводителя, и новой приборной доски, Niva обзавелась еще и дополнительными опциями.

Среди них — электроподогрев лобового стекла, а также новая мультимедийная система, чей «телевизор» теперь гордо возвышается над «подоконником», венчая центральную консоль.