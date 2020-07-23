Geometry A: в Россию приедет китайский электромобиль белорусской сборки

Первые экземпляры седана Geometry A были ввезены в Беларусь в марте этого года. Часть их отдана дилерам марки для опытной эксплуатации, а оставшимися машинами сейчас занимаются инженеры завода «БелДжи».

Как удалось выяснить «Автовзгляду», специалистам предстоит русифицировать бортовую электронику, провести полный цикл ездовых тестов, а также адаптировать автомобиль к северному климату и зарядной инфраструктуре.

По предварительной информации, продажи Geometry A стартуют во втором квартале 2021 года. Предполагается, что в продажу пойдёт одна, притом хорошо наполненная комплектация по цене около 30 000 долларов — это 2,1 млн рублей по текущему курсу.

Продавать седан планируют во всех странах Таможенного союза: в него, помимо России и Беларуси, входят Казахстан, Киргизия и Армения. Сам процесс возложат на действующую дилерскую сеть марки Geely.