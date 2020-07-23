Geometry A: в Россию приедет китайский электромобиль белорусской сборки

Первые экземпляры седана Geometry A были ввезены в Беларусь в марте этого года. Часть их отдана дилерам марки для опытной эксплуатации, а оставшимися машинами сейчас занимаются инженеры завода «БелДжи».
Как удалось выяснить «Автовзгляду», специалистам предстоит русифицировать бортовую электронику, провести полный цикл ездовых тестов, а также адаптировать автомобиль к северному климату и зарядной инфраструктуре.
По предварительной информации, продажи Geometry A стартуют во втором квартале 2021 года. Предполагается, что в продажу пойдёт одна, притом хорошо наполненная комплектация по цене около 30 000 долларов — это 2,1 млн рублей по текущему курсу.
Продавать седан планируют во всех странах Таможенного союза: в него, помимо России и Беларуси, входят Казахстан, Киргизия и Армения. Сам процесс возложат на действующую дилерскую сеть марки Geely.
Выпускать модель компания «БелДжи» планирует на своих мощностях в Борисове (недалеко от Минска). Уже известно, что машины будут красить в семь цветов, притом специально для стран Таможенного союза кузова будут подвергаться усиленной защите от коррозии.
Напомним, что Geometry — суббренд марки Geely, а седан A — ее первая модель, построенная на принципиально новой, чисто электрической платформе. Сами создатели считают главным конкурентом американскую Tesla Model 3.
В Китае существуют модификации Standard Range и Long Range с батареями ёмкостью 51,9 и 61,9 кВт·ч, соответственно. Пробеги на одной зарядке составляют 410 и 500 км по циклу NEDC. В приводе передних колёс стоит двигатель отдачей 163 л. с. и 250 Н·м.
Независимо от комплектации, все «Геометрии» отвечают уровню автономности «2+». Это значит, что электромобиль может двигаться в режиме адаптивного круиз-контроля на скорости до 150 км/ч, самостоятельно парковаться, перестраиваться и так далее.