Toyota Land Cruiser и а-ля премиальный Alphard угнать больше не получится

Увидеть T-Mark можно, только используя 60-кратное увеличение с помощью портативного микроскопа или — отклеив одну из точек и применив обычный микроскоп. Онлайн-сервис на сайте «Тойоты» позволяет проверить PIN-код и получить полную информацию об автомобиле, включая его VIN-номер, модели двигателя и трансмиссии, комплектацию, а также цвета кузова и салона.

На кузов и узлы машины наносится до 10 000 таких микроточек диаметром 1 мм, так что подделать каждую из них просто невозможно. По мнению представителей японской марки, T-Mark позволяет быстро установить настоящую историю и параметры конкретного автомобиля, а значит, уберечь себя от покупки угнанного экземпляра.

В эту историю первыми поверили страховые компании. Для машин, на которые нанесен идентификатор, действуют скидки скидку до 7% на стоимость полиса каско и до 15% при оформлении полиса по риску «угон».

Первое время T-Mark можно было встретить только на кроссоверах RAV4 и седанах Camry. Теперь список пополнился еще тремя моделями Toyota — это Land Cruiser 200, Land Cruiser Prado и Alphard. До конца года «противоугонные метки» получат абсолютно все «Тойоты».