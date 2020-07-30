Китайский GAC везет в России «убийцу» Mitsubishi Outlander

По формату новичок из Гуанчжоу похож на Mitsubishi Outlander. К нам привезут только одну версию — с полуторалитровой турбочетвёркой (137 л. с.), шестиступенчатым «автоматом» Aisin и передним приводом.

Заявлено, что комплектация будет максимально богатой. Анонсированы панорамная крыша, климат-контроль, обогрев всех сидений и камеры кругового обзора. Но цены будут озвучены только перед стартом продаж. Однако, рискнем предположить, что они окажутся много ниже, чем у японского соперника.

Хотя до этого GAC и выел на российский рынок отнюдь недешевый пятиметровый минивэн GN8 — ближайший родственник большого кроссовера GS8. Им обоим полагаются двухлитровые турбомоторы и шестиступенчатым «автоматы».