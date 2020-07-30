Китайский GAC везет в России «убийцу» Mitsubishi Outlander

Фото: GAC
Китайская компания GAC готовится расширить гамму моделей, доступных для россиян. Осенью публике хотят предложить среднеразмерный кроссовер GS5. Он уже прошел процедуру сертификации.

По формату новичок из Гуанчжоу похож на Mitsubishi Outlander. К нам привезут только одну версию — с полуторалитровой турбочетвёркой (137 л. с.), шестиступенчатым «автоматом» Aisin и передним приводом.

Заявлено, что комплектация будет максимально богатой. Анонсированы панорамная крыша, климат-контроль, обогрев всех сидений и камеры кругового обзора. Но цены будут озвучены только перед стартом продаж. Однако, рискнем предположить, что они окажутся много ниже, чем у японского соперника.

Хотя до этого GAC и выел на российский рынок отнюдь недешевый пятиметровый минивэн GN8 — ближайший родственник большого кроссовера GS8. Им обоим полагаются двухлитровые турбомоторы и шестиступенчатым «автоматы».

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30 июля 2020
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