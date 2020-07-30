Телеведущая Настя Ивлеева купила уникальный Lаmborghini за 20 000 000 рублей

Как известно, супруга не менее, если и не более популярного исполнителя Элджея, давно испытывает страсть к роскошным автомобилям. При этом зачастую Настя катается на машинах премиум-класса, ей не принадлежащих.

К примеру, долгое время «звезда» эксплуатировала купе Infiniti Q60, любезно предоставленном ей российским представительством японской марки. Затем Ивлеева пересаживалась на автомобили немецкого концерна BMW. Кстати, муж ведущей тоже активно использует машины с пропеллером на капоте. В частности, гибридный суперкар BMW i8.

Помимо прочего, в семейном гараже супругов значится Mercedes-Benz G-класса, Nissan 350Z и Hummer H2.