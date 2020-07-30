Телеведущая Настя Ивлеева купила уникальный Lаmborghini за 20 000 000 рублей

Фото: instagram.com/_agentgirl_
Популярная телеведущая Анастасия Ивлеева поделилась с поклонниками новостью о покупке нового суперкара Lamborghini Aventador LP740−4 S по цене свыше 20 000 000 рублей. Шоу-дива подчеркнула, что сама заработала на эту машину, осуществив мечту своей юности.

Как известно, супруга не менее, если и не более популярного исполнителя Элджея, давно испытывает страсть к роскошным автомобилям. При этом зачастую Настя катается на машинах премиум-класса, ей не принадлежащих.

К примеру, долгое время «звезда» эксплуатировала купе Infiniti Q60, любезно предоставленном ей российским представительством японской марки. Затем Ивлеева пересаживалась на автомобили немецкого концерна BMW. Кстати, муж ведущей тоже активно использует машины с пропеллером на капоте. В частности, гибридный суперкар BMW i8.

Помимо прочего, в семейном гараже супругов значится Mercedes-Benz G-класса, Nissan 350Z и Hummer H2.

Фото: Lamborghini

Вероятно, столь скромной автоколлекции знаменитостям показалось мало, и в погоне за мечтой Настя Ивлеева приобрела мощнейший Lamborhini Aventador LP740−4 S с 740-сильным V12 под капотом, позволяющим разменивать первую сотню с места за 2,9 секунды и достигать предельных 350 км/ч.

– Понятно, что нет ничего плохого в том, когда кто-то исполняет вашу мечту за вас. Но это никак не сравнится с тем, когда ты делаешь это самостоятельно, — похвасталась в своем Инстаграме телеведущая.

автопродажи, авторынок, премиальный сегмент, премиум-сегмент
30 июля 2020
138