Телеведущая Настя Ивлеева купила уникальный Lаmborghini за 20 000 000 рублей

Как известно, супруга не менее, если и не более популярного исполнителя Элджея, давно испытывает страсть к роскошным автомобилям. При этом зачастую Настя катается на машинах премиум-класса, ей не принадлежащих.
К примеру, долгое время «звезда» эксплуатировала купе Infiniti Q60, любезно предоставленном ей российским представительством японской марки. Затем Ивлеева пересаживалась на автомобили немецкого концерна BMW. Кстати, муж ведущей тоже активно использует машины с пропеллером на капоте. В частности, гибридный суперкар BMW i8.
Помимо прочего, в семейном гараже супругов значится Mercedes-Benz G-класса, Nissan 350Z и Hummer H2.
Вероятно, столь скромной автоколлекции знаменитостям показалось мало, и в погоне за мечтой Настя Ивлеева приобрела мощнейший Lamborhini Aventador LP740−4 S с 740-сильным V12 под капотом, позволяющим разменивать первую сотню с места за 2,9 секунды и достигать предельных 350 км/ч.
– Понятно, что нет ничего плохого в том, когда кто-то исполняет вашу мечту за вас. Но это никак не сравнится с тем, когда ты делаешь это самостоятельно, — похвасталась в своем Инстаграме телеведущая.