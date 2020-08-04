Японцы выкатили обновленный кроссовер Toyota C-HR

Под стать модернизации, которую претерпели прочие модели японского бренда, обновлению подвергся и младший представитель семейства SUV. Так, кроссовер Toyota C-HR обзавелся комплексом безопасности Toyota Safety Sense, научившимся определять, хватит ли места на проезжей части, чтобы объехать препятствие. Скажем, пешехода или автомобиль. Помимо индикации машина самостоятельно совершит безопасный маневр. Подобные возможности благодаря системе Emergency Steering Assist дебютировали впервые.

Кроме того, C-HR способен видеть тех же пешеходов в темное время суток, анализируя риски угодить в ДТП. Помимо прочего, кроссоверу досталась система определения дорожных знаков, а комфорта ради машину оснастили ионизатором воздуха и креслами с более выраженным поясничным подпором.

Венчает картину салон, выполненный в черном цвете, а финальным аккордом экстерьера стали дизайнерские алюминиевые диски.

У себя на родине Toyota C-HR предлагается по цене в 2 380 000 японских иен, что в переводе на наши деньги составляет около 1 600 000 рублей. Стоит отметить, что и дореформенный вариант автомобиля в России продается дороже — от 1 865 000 отечественных дензнаков.