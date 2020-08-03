Toyota представила новую версию кроссовера RAV4

Фото: Toyota
Японцы выкатили специальную версию кроссовера Toyota RAV4 под названием Black Edition, полностью избавив автомобиль от хромированных деталей. Чем еще, помимо черного окраса, порадует «Равчик» поклонников, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Для спецсерии Toyota RAV4 был использован цвет кузова Deep Midnight Black. Под стать общему настроению в черном оттенке выполнены решетка радиатора, боковые зеркала, спойлер и диски 19-го даиметра из легкого сплава. Надо признать, выглядит кроссовер довольно эффектно.

А что внутри? Интерьер тоже почернел — салон преобразился благодаря «угольной» обивке, включая потолок.

Среди прочих «плюшек» стоит отметить наличие парктроников, системы кругового обзора, музыки от JBL и пакета Toyota Safety Sense, отвечающего за безопасность. На европейском рынке новинка появится в продаже осенью. В России она если и появится, то много позже — вероятно, не раньше следующего года.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, автозаводы, новая модель, кроссоверы, купить машину
3 августа 2020
422