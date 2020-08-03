Toyota представила новую версию кроссовера RAV4

Для спецсерии Toyota RAV4 был использован цвет кузова Deep Midnight Black. Под стать общему настроению в черном оттенке выполнены решетка радиатора, боковые зеркала, спойлер и диски 19-го даиметра из легкого сплава. Надо признать, выглядит кроссовер довольно эффектно.

А что внутри? Интерьер тоже почернел — салон преобразился благодаря «угольной» обивке, включая потолок.

Среди прочих «плюшек» стоит отметить наличие парктроников, системы кругового обзора, музыки от JBL и пакета Toyota Safety Sense, отвечающего за безопасность. На европейском рынке новинка появится в продаже осенью. В России она если и появится, то много позже — вероятно, не раньше следующего года.