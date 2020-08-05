МАЗ будет поставлять в Россию новые автобусы с моторами от Mercedes

Двигатель Евро-6 — от Mercedes Citaro, притом немецкие специалисты даже провели адаптацию мотора специально для белорусов. Коробка передач — разумеется, «автомат». Передняя подвеска (коробку и ходовую поставляет ZF) — независимая, впервые для автобусов МАЗ. Она сложнее обычной балки, зато обеспечивает несравнимую плавность хода.

Уровень пола — всего 32 см. Это считается почти рекордным показателем! По бортам салона есть светодиодные полосы и USB-разъемы. На сиденьях могут разместиться 27 человек, из них 11 установлены на низком полу. А общая пассажировместимость модели 303 — 105 человек. Варианты компоновки кабины водителя могут быть самыми разными.

О ценах пока не говорится — собрано лишь несколько опытных экземпляров. Но МАЗ, понимая желания перевозчиков, параллельно готовит «бюджетную» версию автобуса. У него двигатель Евро-5, более простая отделка и так далее.