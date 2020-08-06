Новейший Hummer приедет в Россию

Фото: GM
Hummer перестанет быть отдельной маркой: в ближайшем будущем «Хаммером» будет называться электрический пикап, который марка GMC выпустит под своим брендом.

Премьеру самой машины могла состояться еще весной, но из-за пандемии дебют пришлось перенести на более поздний срок. Теперь представить 1000-сильный GMC Hummer хотят этой осенью. Кроме того, после пикапа свет увидит и внедорожник, построенный на его базе.

Интересно, что новый товарный знак — Hummer — появился в базе Роспатента. Согласно сопроводительным документам, концерн GM зарегистрировал права на этот бренд до 2030 года. А это значит, что россиянам можно ждать появления автомобиля в нашей стране.

Что ж, не удивительно, ведь американцы оставили для нас исключительно дорогостоящие премиальные кроссоверы и внедорожники Cadillac и Chevrolet. Вероятно, имиджа ради и эксперимента для за океаном решили притащить богатым русским и электробездорожный Hummer.

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6 августа 2020
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