Коронавирус помогает китайцам в России

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В июле продажи машин китайских марок заметно выросли. Некоторые бренды отчитались о росте на целых 100%. Видимо, россияне, у которых уже не хватает денег на европейские марки, обратили свое внимание на более доступные машины из Поднебесной.

Несмотря на то, что за последнее время российский рынок покинуло немало китайских моделей, интерес к машинам из Поднебесной в нашей стране растет.

Агентство «Автостат» сообщило, что в июле россияне купили почти 5,3 тысячи новых машин китайских марок, что на 61,8% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Самым популярным китайским брендом в России остается Haval, который смог реализовать 1,8 тысяч машин, тем самым увеличив продажи на 55%. Показатели Geely выросли на 69% (компания продала 1,3 тысячи машин), а Chery так и вовсе отчиталась о стопроцентном росте, продав за месяц 864 машины.

Напомним, что по итогам семи месяцев этого года, все китайские бренды, которые представлены в России продали 23 600 машин, показав рост на 22,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года. При этом весь рынок сократился на 19,3%.

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14 августа 2020
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