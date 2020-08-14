Коронавирус помогает китайцам в России

Несмотря на то, что за последнее время российский рынок покинуло немало китайских моделей, интерес к машинам из Поднебесной в нашей стране растет.

Агентство «Автостат» сообщило, что в июле россияне купили почти 5,3 тысячи новых машин китайских марок, что на 61,8% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Самым популярным китайским брендом в России остается Haval, который смог реализовать 1,8 тысяч машин, тем самым увеличив продажи на 55%. Показатели Geely выросли на 69% (компания продала 1,3 тысячи машин), а Chery так и вовсе отчиталась о стопроцентном росте, продав за месяц 864 машины.

Напомним, что по итогам семи месяцев этого года, все китайские бренды, которые представлены в России продали 23 600 машин, показав рост на 22,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года. При этом весь рынок сократился на 19,3%.