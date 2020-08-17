Новый Genesis G80: в Россию едет еще один дорогой «кореец»

«Восьмидесятка» сохранила формат седана, но обрела более динамичные пропорции. Теперь из-за покатого силуэта и короткого багажника машина больше напоминает фастбэк. Ещё одной визиткой новинки станут сдвоенные полоски передней и задней оптики, тему которых продолжают вентиляционные решётки на передних крыльях.

Колёсная база со сменой поколения не изменилась, а длина выросла чисто символически. Однако седан стал заметно шире и немного ниже предшественника. Новинке ожидаемо досталась та же платформа классической компоновки, что ранее была обкатана на кроссовере GV80. Кузов — жёстче прежнего и частично выполнен из алюминия.