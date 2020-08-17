Новый Genesis G80: в Россию едет еще один дорогой «кореец»

«Восьмидесятка» сохранила формат седана, но обрела более динамичные пропорции. Теперь из-за покатого силуэта и короткого багажника машина больше напоминает фастбэк. Ещё одной визиткой новинки станут сдвоенные полоски передней и задней оптики, тему которых продолжают вентиляционные решётки на передних крыльях.
Колёсная база со сменой поколения не изменилась, а длина выросла чисто символически. Однако седан стал заметно шире и немного ниже предшественника. Новинке ожидаемо досталась та же платформа классической компоновки, что ранее была обкатана на кроссовере GV80. Кузов — жёстче прежнего и частично выполнен из алюминия.
В гамму двигателей вошли те же агрегаты, что ставятся на GV80 за исключением дизеля. Вместо атмосферного V6 роль базового мотора будет играть новая турбочетвёрка объёмом 2,5 литра и отдачей 249 л. с. Топовым версиям положен V6 3.5 T-GDI — он развивает 380 л. с. Все версии модели получили восьмиступенчатый «автомат», а вот тип привода — задний или полный — клиент может выбрать по своему вкусу.
Между тем, в наличии еще есть машины теперь уже прошлого поколения. С двухлитровой турбочетверкой T-GDI (197 л. с.), восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом машина стоит 2 930 000 рублей.