В России построили «неотложку» для очень плохих дорог

Новинка построена на базе снегоболотохода «Шаман». Ее движущая сила — трехлитровый турбодизель Iveco мощностью 146 л. с. В теории четырехосная машина способна разгоняться до 70 км/ч по суше и до 7 км/ч по воде, но на практике она, как правило, медленно ползает по болотам (не секрет, что «Шаман» способен преодолеть практически любое препятствие на своем пути).

В грузопассажирском модуле вездехода оборудован кабинет медицинской помощи. За микроклимат отвечают системы кондиционирования, отопления и вентиляции, а для размещения пассажиров есть

сиденья, а также скамья-сундук со специальными ремнями безопасности. В медицинских шкафах упрятано необходимое оборудование.