В России стартовали продажи обновленных Toyota Fortuner и Hilux

Фейслифтинговый Toyota Fortuner можно опознать по новой оптике, перелицованным бамперам и иной решетке радиатора. Обновился, кроме экстерьера, и ценник внедорожника — теперь дилеры просят за него от 2 436 000 рублей.
Toyota Hilux после рестайлинга сильно возмужал — во многом благодаря массивной радиаторной решетке. В придачу — современная оптика, свежие бамперы, видоизмененные противотуманки.
Обновили японцы и салон: пикап обзавелся «приборкой» с цветным 4,2-дюймовым дисплеем и актуализированной «мультимедийкой» с экраном в 8 дюймов, а также поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Но самое интересное — под капотом. Рестайлинговый «Хайлакс» комплектуется модернизированным 2,8-литровым «дизелем», который теперь выдает 200 л. с. и 500 Нм крутящего момента. Улучшения также коснулись подвески: в частности, амортизаторов и рулевого управления — у пикапа новый насос гидроусилителя, перекочевавший с Land Cruiser Prado.
Остается добавить, что обновленный Toyota Hilux предлагается по цене от 2 472 000 рублей.