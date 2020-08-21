В России стартовали продажи обновленных Toyota Fortuner и Hilux

Фото: Toyota
Хорошие новости для поклонников марки Toyota: в шоу-румы российских дилеров поступили посвежевшие внедорожник Fortuner и пикап Hilux. У первого, как уточнил портал «АвтоВзгляд», произошли чисто косметические изменения. Второму же, помимо прочего, достались модернизированные двигатель и подвеска.

Фейслифтинговый Toyota Fortuner можно опознать по новой оптике, перелицованным бамперам и иной решетке радиатора. Обновился, кроме экстерьера, и ценник внедорожника — теперь дилеры просят за него от 2 436 000 рублей.

Toyota Hilux после рестайлинга сильно возмужал — во многом благодаря массивной радиаторной решетке. В придачу — современная оптика, свежие бамперы, видоизмененные противотуманки.

Фото: Toyota

Обновили японцы и салон: пикап обзавелся «приборкой» с цветным 4,2-дюймовым дисплеем и актуализированной «мультимедийкой» с экраном в 8 дюймов, а также поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Но самое интересное — под капотом. Рестайлинговый «Хайлакс» комплектуется модернизированным 2,8-литровым «дизелем», который теперь выдает 200 л. с. и 500 Нм крутящего момента. Улучшения также коснулись подвески: в частности, амортизаторов и рулевого управления — у пикапа новый насос гидроусилителя, перекочевавший с Land Cruiser Prado.

Остается добавить, что обновленный Toyota Hilux предлагается по цене от 2 472 000 рублей.

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21 августа 2020
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