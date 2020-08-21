В России стартовали продажи обновленных Toyota Fortuner и Hilux

Обновили японцы и салон: пикап обзавелся «приборкой» с цветным 4,2-дюймовым дисплеем и актуализированной «мультимедийкой» с экраном в 8 дюймов, а также поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Но самое интересное — под капотом. Рестайлинговый «Хайлакс» комплектуется модернизированным 2,8-литровым «дизелем», который теперь выдает 200 л. с. и 500 Нм крутящего момента. Улучшения также коснулись подвески: в частности, амортизаторов и рулевого управления — у пикапа новый насос гидроусилителя, перекочевавший с Land Cruiser Prado.

Остается добавить, что обновленный Toyota Hilux предлагается по цене от 2 472 000 рублей.