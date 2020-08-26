АВТОВАЗ никак не может победить «несунов»

В первом полугодии 2020 года сотрудниками службы вицепрезидента по безопасности и режиму было пресечено 189 фактов хищения ценностей на общую сумму более 1 170 000 рублей. Для сравнения, в прошлые годы «несуны» работали активнее: с января по июню 2019-го охрана предотвратила хищений на 3 270 000 рублей. Как считают на предприятии, это заслуга «безопасников»: попыток стало меньше, так как люди знают, что их поймают на выходе за территорию.

В качестве примера работы «несунов» заводская газета «ВА-Волжский автостроитель» приводит такую историю. У выходившего с территории предприятия слесаря по ремонту автомобилей при себе оказались два блока переключателей и модуль двери водителя. Детали, которые он планировал сбыть, похититель спрятал за поясом брюк и в сумке.

Кроме того, в багажнике его личного автомобиля, который был осмотрен вызванными на место происшествия полицейскими, находился пакет с такими же комплектующимии. Нарушитель признался, что выносил их в течение нескольких дней и хранил в своей машине. И, видимо, заводчанин занимался этим «бизнесом» на постоянной основе.