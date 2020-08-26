Hyundai показал тизеры рестайлингового кроссовера Kona

Российский офис Hyundai Motor опубликовал фирменные тизеры рестайлингового кроссовера Kona и ее «спортивной» модификации Kona N Line.

Помимо расширившейся фальшрадиаторной решетки и увеличения площади воздухозаборника, кроссовер получит модернизированные дневные ходовые огни, декоративную защиту картера и новый дизайн бампера. Кроме того, шильдик с названием модели будет располагаться выше.

Зачем российское предствительство корейской компании сообщает об обновлении Hyundai Kona понять достаточно сложно, поскольку кроссовер официально не поставляется на российский рынок с момента своего дебюта в 2017-ом году. Да и о планах привезти его к нам в обозримом будущем тоже ничего не слышно.