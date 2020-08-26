Hyundai показал тизеры рестайлингового кроссовера Kona

фото АвтоВзгляд
Компания Hyundai Motor распространила первые официальные изображения своего компактного кроссовера Kona и его модификации Kona N Line после первого в еще не долгой истории этой машины обновления. По данным портала «АвтоВзгляд», о появлении модели на российском рынке речи пока не идет.

Российский офис Hyundai Motor опубликовал фирменные тизеры рестайлингового кроссовера Kona и ее «спортивной» модификации Kona N Line.

Помимо расширившейся фальшрадиаторной решетки и увеличения площади воздухозаборника, кроссовер получит модернизированные дневные ходовые огни, декоративную защиту картера и новый дизайн бампера. Кроме того, шильдик с названием модели будет располагаться выше.

Зачем российское предствительство корейской компании сообщает об обновлении Hyundai Kona понять достаточно сложно, поскольку кроссовер официально не поставляется на российский рынок с момента своего дебюта в 2017-ом году. Да и о планах привезти его к нам в обозримом будущем тоже ничего не слышно.

новинки рынка, авторынок, кроссоверы
26 августа 2020
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