Эксперт Балашов объяснил, почему в китайские авто не стоит заливать 92-й бензин

Сегодня многие китайские автопроизводители допускают использование 92-го бензина, что подтверждается инструкциями по эксплуатации, а также наклейками на лючке бака. Тем не менее экономить на горючке владельцам «поднебесных» машин не стоит — лучше все-таки заливать 95-й. А почему, объяснил эксперт.

Подавляющее большинство китайских автомобилей оснащается турбированными двигателями. А как в беседе с «Российской газетой» сказал директор по сервису и запасным частям «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов, главные враги моторов с наддувом — детонация и перегрузки. Особенно это касается современных «полторашек» с мощностью до 190 л.с. и высокой степенью сжатия (9-11). Если заливать 92-й бензин, риск детонации возрастает, а это приводит к ударным нагрузкам на поршни и цилиндры, сокращая срок службы двигателя.

Да, электронные «мозги» автомобиля могут подстроиться под 92-й бензин. Но для этого они будут позднее поджигать смесь, снижать мощность и увеличивать расход. В итоге машина не сможет выдавать заявленные характеристики, а экономия на топливе исчезнет из-за возросшего потребления.

Есть еще одна проблема — турбина. Борьба с детонацией через богатую смесь повышает температуру выхлопа. От этого страдает и сама турбина, и катализатор.

Чтобы двигатель служил долго и работал как надо, лучше использовать 95-й бензин. Особенно если вы любите погонять, часто ездите по горам или буксируете прицеп. Да, такая горючка дороже, но эта разница «окупится» надежностью и стабильной работой мотора. А разрешение производителя использовать АИ-92 — чаще всего просто маркетинговая уловка для привлечения покупателей.