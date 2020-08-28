Операция в Сирии помогла разработать идеальный армейский внедорожник

В прошлом году ВПК провела модернизацию внедорожника «Тигр». Тогда машина получила новые оперение и фары, а также расширенный список опций: в него вошли встроенные видеокамеры, стальные подножки, дополнительная бронезащита и так далее. Тогда же модель примерила коробку-автомат китайского производства. А в этом году армейский броневик обзавелся версией «багги»: с мягкой крышей и откидными калитками вместо обычных дверей.

Под капотом упрятан ярославский турбодизель ЯМЗ-534 с отдачей в 240 л. с., с которым работает та самая китайская АКП. Авторы проекта уверяют, что при создании открытого внедорожника использовался опыт сирийских боевых операций, после которых «Тигру» было решено «срезать крышу». Багги может выполнять задачи разведывательно-штурмовой машины, то есть совершать глубокие вылазки на территорию противника.