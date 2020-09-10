Открыт прием заказов на новейший спорткар Maserati MC20

Кузов MC20 инженеры Maserati создали вместе с фирмой Dallara, известной по постройке автомобилей для различных гоночных серий. Он лишен антикрыльев, потому напоминает Ferrari Enzo, которая уже стала легендой.

Сердце спорткара — 3-литровый бензиновый мотор с отдачей в 630 сил, с ним спарена 8-ступенчатая коробка передач. С таким сверхмощным силовым агрегатом разгон до первой «сотни» занимает всего 2,9 секунды, а максимальная скорость равна 325 км/ч. Есть и электрическая модификация, но ее обещают представить несколько позже.

Компания уже объявила прием заказов на Maserati MC20, но производство должно начаться только в конце этого года. На данный момент известно, что за автомобиль просят минимум 210 000 долларов.

Что касается России, то Maserati MC20 рано или поздно на родных направлениях появится. Во всяком случае, на Рублевке уж точно.