В России начались продажи нового Toyota Land Cruiser Prado

В ходе улучшений Toyota Land Cruiser Prado обзавелся любопытным стайлинг-пакетом, включающим в себя черные корпуса боковых зеркал, тонированную оптику, а также оформленные в темных тонах радиаторную решетку и пятую дверь. Венчают картину декоративные накладки на бамперах и дизайнерские колесные диски.

Серьезно расширился и перечень функционала. Помимо русифицированной навигации и умения отражать содержимое смартфонов на 9-дюймовом многоцветном планшете мультимедиа, «Прадо» обладает набором активной безопасности Toyota Safety Sense нового поколения. А еще внедорожник защищен от угона — скажем «аригато» за уникальные метки T-Mark.

Отдельной похвалы заслуживает новый старый дизель, который специально для нашего брата «раскочегарили» до 200 сил мощности. Еще бы: ведь 62% поклонников Toyota Land Cruiser Prado выбирают мотор на тяжелом топливе. Да, 1,8-литровый дизель продемонстрировал отличные ресурсные способности и умеренный аппетит, а вот тяги ему чуточку не хватало. Теперь же, вероятно, «проходимец» станет порасторопнее. Чтобы проверить это на личном опыте, готовьте минимум 2 656 000 рублей.