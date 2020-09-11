LADA Slava: АВТОВАЗ выбирает название для новой модели

Для участия в конкурсе любой желающий мог оставить комментарий в соцсетях, в котором указать свой вариант названия будущей модели. Название должно ассоциироваться с Россией и сочетаться с брендом LADA, а также обязано содержать от двух до трех слогов, оканчивающихся на букву «А». Плюсом шли другие требования. В итоге в каждой из соцсетей предстояло выбрать по одному победителю. Что и было сделано.

Во «ВКонтакте» вазовцы выбрали лучшим название Onega, в Instagram — Alta, а в Facebook — Slava. Сразу вспоминаются Opel Omega, Suzuki Alto и запорожская Slavuta.

Как видим, народный кретив неудался… Между тем, каждый из победителей получит брендированную кружку и портативный зарядник. Представители АВТОВАЗа с гордостью сообщили, что такой набор стоит не менее 4000 рублей!

К слову, если бы марка LADA выбирала название по наибольшему количеству лайков к постам, то однозначным победителем стала бы LADA Vodka.