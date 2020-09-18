«Липучка», которая смогла: первый тест новых зимних шин Bridgestone Blizzak DM-V3 для кроссоверов

Годы разработок, современные технологии и материалы — квинтэссенцией этого сложного процесса создания шин всегда являются новинки. Об одной из них — нешипованных зимних покрышках Bridgestone Blizzak DM-V3 — и пойдет речь. Проверим, соответствует ли резина заявленным характеристикам?
Глазом не успеем моргнуть, как придется переобуваться из лета в зиму. Если комплект зимних покрышек есть — хорошо. Тем, кто еще не определился — в сегодняшнем разнообразии брендов и моделей, ориентироваться без посторонней помощи и советов будет довольно сложно. А значит, действовать нужно методом исключения.
Для начала, стоит отмести в сторону все сомнительные бренды из Поднебесной и те, что не на слуху. В этом случае круг сокращается до минимума, с которым уже можно «работать». Уверяем, что производитель Bridgestone в финальном списке фигурирует у всех, кто находится в поиске своих идеальных шин. И не зря!
К примеру, согласно исследованиям предпочтений автомобилистов в крупнейших городах, шины Bridgestone линейки Blizzak установлены едва ли не на каждом втором автомобиле. Не это ли считается признанием? Собственно, поэтому компания намерена и дальше развиваться, предлагая водителям все новые продукты. Одним из таких и являются зимние нешипованные шины Bridgestone Blizzak DM-V3, которые порталу «АвтоВзгляд» удалось протестировать. Но хватит прелюдий…
Новинка Blizzak DM-V3 играет в ныне популярном сегменте шин для кроссоверов и внедорожников. Производитель уверяет, что в сравнении с предыдущей моделью DM-V2 новые шины стали и эффективнее на льду, и на мокром асфальте, и, конечно же, долговечнее, что, безусловно, понравится тем автомобилистам, кто умеет считать свои деньги. Впрочем, десерт, как уже было сказано, скрывается в технологиях.
Помимо улучшенной формулы резиновой смеси, которая повысила трение в шине, был применен целый ряд технологий, обеспечивающих большую эффективность при работе на мокрых и обледенелых дорожных покрытиях.
Так, протектор шины имеет пористую структуру с микроскопическими неровностями и пузырьками, что вкупе с увеличенным вдвое числом продольных канавок (их теперь четыре) и особому диагональному расположению ламелей улучшило отвод влаги из пятна контакта, и сделало оптимальным сцепление на льду.
Влетая на скорости в лужу на более тяжелом, чем легковушка, кроссовере, обутом в шины Blizzak DM-V3, особых изменений в поведение автомобиля не чувствуется. Руль не пытается вырваться из рук, курс не меняется. Ощущается, что шины буквально разрезают воду и вытягивают ее из точки соприкосновения с дорогой, как коктейль через трубочку. Да и с торможением на мокром асфальте — полный порядок. Впрочем, это заслуга не только водоотводящих канавок, но и нового рисунка протектора с блоками в виде треугольников, чья жесткость также была увеличена.
Вкупе оптимизация и применение новых технологий позволило производителю улучшить торможение на мокром дорожном покрытии на 6%. Если мы говорим о глубоком сугробе, то и здесь протектора шин позволяет легко выбраться из ловушки и без труда перестроиться через отвал из грязной снежной каши.
На льду все происходит ровно так же. Пористая структура и система эвакуации водяной пленки эффективно справляются с поставленной задачей, обеспечивая покрышке уверенное сцепление. Проходя обледенелый участок дороги на скорости, ты продолжаешь ощущать автомобиль, знаешь, куда смотрят его колеса, и уверен, что за следующим поворотом руля последует предсказуемая реакция. Да и с упражнением «торможение» DM-V3 справляются уверенно. Производитель отмечает, что на обледенелой поверхности эффективность торможения выросла на 9%. Нам сложно оценить это в столь небольших цифрах, но по ощущениям на городских скоростях эти покрышки спасут этой зимой немало автомобилистов от непредвиденных трат на кузовной ремонт.
Еще один немаловажный параметр новинки Blizzak DM-V3 — долговечность. Чтобы добиться 25% прироста в данной характеристике, инженеры Bridgestone проанализировали работу шины в пятне контакта, и установили наиболее часто проскальзывающие и трущиеся элементы протектора, что неизбежно вело к их истиранию и повышенному износу относительно других поверхностей. В результате проведенной работы эти части протектора были уменьшены. Истирание стало более равномерным, что и позволило существенно увеличить ресурс покрышки.
Для тех же, кто ищет тихую зимнюю шину, тоже есть хорошие новости. Покрышки DM-V3 в отсутствии шипов оказались весьма тихими для зимней резины. В салоне нет назойливого гула и клацанья металла по асфальту. Звуковой фон равномерен и не напрягает слух. Так что можно разговаривать, не повышая голоса или слушать музыку на комфортной для водителя и пассажиров громкости.
Шины Bridgestone Blizzak DM-V3 в новом зимнем сезоне определенно заслуживают внимание со стороны водителей, которым от шин нужна надежность, хорошие ездовые характеристики, управляемость и акустический комфорт. А главное: нет смысла переплачивать за шипы, когда и «липучка» обладает столь незаурядными способностями.