«Липучка», которая смогла: первый тест новых зимних шин Bridgestone Blizzak DM-V3 для кроссоверов

Годы разработок, современные технологии и материалы — квинтэссенцией этого сложного процесса создания шин всегда являются новинки. Об одной из них — нешипованных зимних покрышках Bridgestone Blizzak DM-V3 — и пойдет речь. Проверим, соответствует ли резина заявленным характеристикам?

Глазом не успеем моргнуть, как придется переобуваться из лета в зиму. Если комплект зимних покрышек есть — хорошо. Тем, кто еще не определился — в сегодняшнем разнообразии брендов и моделей, ориентироваться без посторонней помощи и советов будет довольно сложно. А значит, действовать нужно методом исключения.

Для начала, стоит отмести в сторону все сомнительные бренды из Поднебесной и те, что не на слуху. В этом случае круг сокращается до минимума, с которым уже можно «работать». Уверяем, что производитель Bridgestone в финальном списке фигурирует у всех, кто находится в поиске своих идеальных шин. И не зря!

К примеру, согласно исследованиям предпочтений автомобилистов в крупнейших городах, шины Bridgestone линейки Blizzak установлены едва ли не на каждом втором автомобиле. Не это ли считается признанием? Собственно, поэтому компания намерена и дальше развиваться, предлагая водителям все новые продукты. Одним из таких и являются зимние нешипованные шины Bridgestone Blizzak DM-V3, которые порталу «АвтоВзгляд» удалось протестировать. Но хватит прелюдий…