Volkswagen готовится к продаже Bugatti, а заодно уж и Lamborghini, Bentley, Ducati

Руководитель Bugatti Стефан Винкельманн очень осторожно заявил прессе, что: «необходимо изучить возможность дальнейшего развития Bugatti, как бренда». Кто не почувствовал подвоха — просто приготовились к появлению на рынке следующей очень быстрой машини с очередными рекордами скорости, цены и количества цилиндров. Но Винкельманн имел ввиду электромобиль:

– Это должен быть автомобиль, — сказал он, — который действительно привнесет в компанию что-то новое, а не просто еще один гиперспортивный Chiron. И выглядеть машина должна не менее внезапно, чем ее полностью электрическая суть. Для этого у нас есть идея стиля, которой нет на сегодняшнем рынке…

И все бы хорошо, учитывая общий тренд мирового автопрома по переводу транспортных средств на электротягу, если не мальнький нюанс…

Помните реакцию прессы на хорватский электрокар Rimac Concept One, показанный на Международном автосалоне во Франкфурте в 2011 году? В самый быстрый электромобиль в мире не поверили, как и в страну происхождения, и в финансовую устойчивость компании, и в возраст генерального директора Мате Римака, которому тогда было 23 года. В 2016 году на Мате Римака смотрели так же изумленно, но его автомобиль на стенде Парижского автосалона доказывал несостоятельность критики и сомнений.

А теперь аккуратно положите под язык валидол.