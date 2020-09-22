5 шагов, необходимых автопрому, чтобы массово пересадить людей на электромобили

Аналитики Castrol провели масштабное исследование — электробудущему быть! Правда, для этого производителям придется неслабо потрудиться. А применительно к России расшевелиться потребуется и властям.
Один из важнейших факторов для эксплуатации электрокара — быстрая зарядка батарей. Согласно опросу, автомобиль на электричестве не должен отнимать для этого больше 31 минуты.
По мнению респондентов, без дополнительной зарядки машина обязана совершать внушительные пробеги. В частности, спокойно проезжать расстояние между Парижем и Лондоном, а это 469 километров. Для сравнения: автомобили с двигателями внутреннего сгорания способны преодолевать без дозаправки вдвое больше — до 1000 километров.
Понятное дело — инфраструктура. Зарядные станции не только должны быть повсеместно, но еще и не разорять водителя. К тому же, следует расширить линейку электрических транспортных средств — больше половины участников опроса могли бы рассмотреть покупку электрокара, если такая версия появилась бы у их любимой машины с ДВС.
И главное — цена! Сегодня электромобили — удовольствие не из дешевых. По данным исследования, проведенныого на восьми рынках планеты, для внедрения такого транспорта ценник не должен превышать 36 000 американских долларов. По нынешнему курсу это просто космическая сумма!
Согласитесь, мало, кто из россиян сможет отдать за авто на электротяге 2,7 млн. рублей. Да что там говорить, если средний возраст автопарка в нашей стране — 13,6 лет. Мы по-прежнему ездим на «старушках» и мало зарабатываем.
У нас и обычных-то дорог нет, какие уж тут зарядные станции. Да и 500 километров хода — все же слишком мало, учитывая удаленность российских городов друг от друга. В общем, мир в обозримом будущем наверняка сможет позволить себе электробудущее, а вот для России это по-прежнему утопия.