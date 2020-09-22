5 шагов, необходимых автопрому, чтобы массово пересадить людей на электромобили

Аналитики Castrol провели масштабное исследование — электробудущему быть! Правда, для этого производителям придется неслабо потрудиться. А применительно к России расшевелиться потребуется и властям.

Один из важнейших факторов для эксплуатации электрокара — быстрая зарядка батарей. Согласно опросу, автомобиль на электричестве не должен отнимать для этого больше 31 минуты.

По мнению респондентов, без дополнительной зарядки машина обязана совершать внушительные пробеги. В частности, спокойно проезжать расстояние между Парижем и Лондоном, а это 469 километров. Для сравнения: автомобили с двигателями внутреннего сгорания способны преодолевать без дозаправки вдвое больше — до 1000 километров.

Понятное дело — инфраструктура. Зарядные станции не только должны быть повсеместно, но еще и не разорять водителя. К тому же, следует расширить линейку электрических транспортных средств — больше половины участников опроса могли бы рассмотреть покупку электрокара, если такая версия появилась бы у их любимой машины с ДВС.