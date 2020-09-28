Skoda готовится представить новое поколение Fabia

Председатель правления Skoda Auto Томас Шефер, рассказывая о новом поколении Skoda Fabia, отметил, что это будет «отличная машина», с которой связаны «большие надежды».

Исходя из этого, предположим, что супермини чешской марки получит платформу MQB-A0, а значит, модель немного увеличится в размерах и обретет новые электронные системы, ранее предлагавшиеся лишь на старших моделях бренда.

В европейской гамме моторов будут литровые трехцилиндровые агрегаты с наддувом и без него. Вероятно, появится и Fabia RS, под чьим капотом разместят 200-сильный агрегат.

Что касается России, то вряд ли нам следует ожидать эту модель, ведь компактные хэтчбеки с литровыми моторами в стране не покупают. Напомним, что Fabia покинула российский рынок в феврале 2015 года, и с тех пор в представительстве марки ни разу не заикнулись о возобновлении продаж самой маленькой Skoda.