Автозавод «Урал» начал выпуск принципиально нового грузовика

До конца года «Урал» планирует собрать 7 таких автомобилей: это шасси под тяжелые крановые установки производства Челябинского механического завода — их, в свою очередь, передадут компании «Сургутнефтегаз».
Как уверяет производитель четырехосника, главное достоинство новинки — в равномерной нагрузке на мосты (два передних рассчитаны на 18 тонн, а допустимая нагрузка на мосты задней тележки — 26 тонн). Грузоподъемность нового шасси — до 30 тонн.
Грузовик оснащен двигателем ЯМЗ-653 мощностью 422 л. с. (2000 Нм), 16-ступенчатой коробкой передач и двухступенчатой раздаточной коробкой. Кабина, учитывая будущую эксплуатацию машины на севере, получила дополнительную теплоизоляцию.
Как выяснил портал «АвтоВзгляд», до этого на Урале не делали грузовиков такого класса, но теперь компания планирует получать заказы от производителей тяжелых кранов и других надстроек, включая оборудование для нефтегазового комплекса.
Впервые Урал-9593 показали 3 года назад. Затем была собрана опытно-промышленная партия, одна из машин которой — 50-тонный автокран — был передан «Сургутнефтегазу». Результатом опытной эксплуатации стала постановка модели на конвейер.