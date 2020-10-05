Автозавод «Урал» начал выпуск принципиально нового грузовика

До конца года «Урал» планирует собрать 7 таких автомобилей: это шасси под тяжелые крановые установки производства Челябинского механического завода — их, в свою очередь, передадут компании «Сургутнефтегаз».

Как уверяет производитель четырехосника, главное достоинство новинки — в равномерной нагрузке на мосты (два передних рассчитаны на 18 тонн, а допустимая нагрузка на мосты задней тележки — 26 тонн). Грузоподъемность нового шасси — до 30 тонн.