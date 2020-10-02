Почему мэрия Москвы хочет отказаться от российских электробусов в пользу британского Arrival

И новые заказы на электрический общественный транспорт тем же КамАЗу и ГАЗу, чья электротехника уже сейчас вовсю бегает по Первопрестольной, могли бы серьезно поправить дела российских автостроителей, ведь речь, судя по заявлению г-на Ликсутова идет о ежегодной покупке 1000 английских машин.
Впрочем, ларчик открывается просто: компания Arrival принадлежит небезызвестному Денису Свердлову — бывшему заместителю министра связи России, позднее возглавлявшему компанию Yota. Вот, похоже, и решил один чиновник поспособствовать бизнесу другого — ничего, как говориться, личного. И что, спрашивается, с того, что о необходимости поддержать в кризисные времена отечественный автопром не раз говорил Президент РФ Владимир Путин — у столичных градоначальников свой взгляд и на проблему.
Что касается собственно электробуса Arrival, то это действительно серьезная инновационная разработка, напичканная в том числе многочисленными информационным экранами как снаружи, так и внутри, которые можно использовать и для оповещения пассажиров о деталях маршрута, и для динамичной рекламы.
Платформа машины, АКБ и электродвигатель, трансмиссия — все собственной разработки стартапа им. Свердлова (правда, все технические подробности о них держаться в секрете). Кроме того, будущую новинку рынка позиционируют как антиковидную — в ней имеются перегородки между всеми рядами сидений, позволяющие соблюдать пресловутую социальную дистанцию. Из других «фишек» модели можно отметить сенсорную панель управления — рабочее место шофера лишено привычных рычагов, кнопок, переключателей — привет Илону Маску с его Tesla.
Любопытно, что цена этого электробуса, нафаршированного электроникой, не будет превышать стоимость автобуса дизельного. По крайней мере, так утверждает г-н Свердлов. Но можно ли ему верить, если даже не очень продвинутые отечественные аналоги обходятся столичной казне примерно в 30 млн. рублей (дизельные — максимум в 9 млн. «деревянных»)? В этой связи не лишним будет напомнить, что «стартап» Дениса Свердлова по производству отечественного смартфона YotaPhone с двумя экранами, полюбоваться на который приглашали даже Владимира Путина, с треском провалился. А тут целый электрический автобус…