Почему мэрия Москвы хочет отказаться от российских электробусов в пользу британского Arrival

И новые заказы на электрический общественный транспорт тем же КамАЗу и ГАЗу, чья электротехника уже сейчас вовсю бегает по Первопрестольной, могли бы серьезно поправить дела российских автостроителей, ведь речь, судя по заявлению г-на Ликсутова идет о ежегодной покупке 1000 английских машин.

Впрочем, ларчик открывается просто: компания Arrival принадлежит небезызвестному Денису Свердлову — бывшему заместителю министра связи России, позднее возглавлявшему компанию Yota. Вот, похоже, и решил один чиновник поспособствовать бизнесу другого — ничего, как говориться, личного. И что, спрашивается, с того, что о необходимости поддержать в кризисные времена отечественный автопром не раз говорил Президент РФ Владимир Путин — у столичных градоначальников свой взгляд и на проблему.

Что касается собственно электробуса Arrival, то это действительно серьезная инновационная разработка, напичканная в том числе многочисленными информационным экранами как снаружи, так и внутри, которые можно использовать и для оповещения пассажиров о деталях маршрута, и для динамичной рекламы.