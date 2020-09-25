Новая «Ока»: что это за машина и кому она нужна

Вы еще не забыли, что такое «Ока»? До середины двухтысячных этот автомобильчик делали на двух заводах — в Серпухове и Набережных Челнах. В 2006-м челнинскую площадку купила компания «Северсталь-авто» (ныне — Sollers), после чего выпуск микролитражки был свёрнут. В Подмосковье машины собирали еще два года, но потом прекратили: с трехцилиндровым мотором китайского происхождения «Ока» оказалась ну очень дорогой — люди предпочитали доплатить за вазовскую «пятерку».
Старый двухцилиндровый двигатель, напомним, представлял собой «половинку» полуторалитрового мотора ВАЗ-21083. Он был дешевым, но не отвечал даже эконормам «Евро-2». В итоге ВАЗ, поставлявший моторы для отечетвенной микролитражки, свернул производство 33-сильных «двоек», так как посчитал разработку системы впрыска слишком дорогим занятием (с карбюратором выполнить современные экологические требования не представлялось возможным). А доступных альтернатив просто несуществовало…
И вот «Ока» может возродиться! Точнее так: как стало известно порталу «АвтоВзгляд», КамАЗ планирует выпустить компактный городской автомобиль нового поколения, разработкой которого сейчас занимается Центр компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Подчеркнем, что над проектом трудятся не студенты, а реально крутые инженеры, собравшиеся под крышей СПбПУ. В частности, эта команда недавно сделала для Ульяновского автозавода проект глубокой модернизации «Патриота».
Но сейчас не об этом. Новая «Ока» будет четырехместным трехдверным хетчбэком. Машинка получит мощное несущее основание (фактически раму), на котором будет покоиться легкий трубчатый каркас, обшитый пластиковыми панелями. А самое главное — будущий городской автомобильчик будет чисто электрическим! Батареи разместят внутри того самого несущего основания.
Первые два этапа разработки малогабаритного городского электромобиля уже завершены. Процесс проектирования ведется в формате «умного цифрового двойника», что позволяет проводить виртуальное тестирование и настройку автомобиля, а также моделировать и измерять любые его показатели. В итоге трудозатраты на инжиниринг сокращаются на 30% и длительность работ по выпуску серийного образца уменьшается вдвое. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что КамАЗ и СПбПУ только что согласовали график работ по машине. Более того, камазовцам уже показали наработки по дизайну экстерьера и интерьера! А вот конкретики о том, когда машинка выйдет на рынок, пока нет.
– Создание и выпуск на рынок малогабаритного электромобиля — одно из перспективных направлений развития компании на ближайшие годы, — расплывчато отметил заместитель генерального директора по развитию ПАО «КамАЗ» Ирек Гумеров. Он же добавил, что компактный городской автомобиль по доступной цене будет интересен, в первую очередь, молодым людям до 35 лет.
Хотя, скорее всего, основными покупателями возрожденной «Оки» станут не частники, а службы каршеринга, такси и доставки. По нашим прогнозам, чтобы поставить электромобиль на конвейер, потребуется 3—4 года. Правда, самого конвейера пока нет: КамАЗу придется либо купить какие-либо производственные мощности, либо — построить целый завод.
Портал «АвтоВзгляд» продолжит слледить за ходом проекта.