Новая «Ока»: что это за машина и кому она нужна

И вот «Ока» может возродиться! Точнее так: как стало известно порталу «АвтоВзгляд», КамАЗ планирует выпустить компактный городской автомобиль нового поколения, разработкой которого сейчас занимается Центр компьютерного инжиниринга Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Подчеркнем, что над проектом трудятся не студенты, а реально крутые инженеры, собравшиеся под крышей СПбПУ. В частности, эта команда недавно сделала для Ульяновского автозавода проект глубокой модернизации «Патриота».

Но сейчас не об этом. Новая «Ока» будет четырехместным трехдверным хетчбэком. Машинка получит мощное несущее основание (фактически раму), на котором будет покоиться легкий трубчатый каркас, обшитый пластиковыми панелями. А самое главное — будущий городской автомобильчик будет чисто электрическим! Батареи разместят внутри того самого несущего основания.

Первые два этапа разработки малогабаритного городского электромобиля уже завершены. Процесс проектирования ведется в формате «умного цифрового двойника», что позволяет проводить виртуальное тестирование и настройку автомобиля, а также моделировать и измерять любые его показатели. В итоге трудозатраты на инжиниринг сокращаются на 30% и длительность работ по выпуску серийного образца уменьшается вдвое. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что КамАЗ и СПбПУ только что согласовали график работ по машине. Более того, камазовцам уже показали наработки по дизайну экстерьера и интерьера! А вот конкретики о том, когда машинка выйдет на рынок, пока нет.