Mercedes-Benz сэкономил на механических коробках передач

Первым делом, чтобы снизить производственные затраты, Mercedes-Benz сократит ассортимент предлагаемых клиентам версий: то есть постепенно откажется от механических коробок передач и резко уменьшит количество предлагаемых модификаций. Об этом руководитель отдела исследований и разработок Mercedes-Benz Маркус Шефер рассказал британскому изданию Autocar.

— Нам необходимо уменьшить разнообразие. Разнообразие увеличивает наши затраты. Мы собираемся сократить количество будущих моделей, сократить количество автомобильных платформ, сократить количество двигателей внутреннего сгорания и отказаться от механических коробок передач, — заявил Маркус Шефер.

Что же — век старой-доброй «механики» ожидаемо заканчивается. Скажем, в США «механические» модели не продаются уже давно. Теперь на очереди Европа и другие страны. А вот сокращение ассортимента ДВС выглядит странным, так как сегодня Mercedes-Benz предлагает моторы одного объёма, но — с разным давлением наддува и, соответсвенно, мощностью. Что еще сокращать при таком раскладе? Быть может, полностью отказаться от дизелей…