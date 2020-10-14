Китайская Lifan обанкротилась, но ищет спасителя

По данным, которые публикует авторитетное издание Autotimesnews, до конца сентября компания успела получить 489 требований от кредиторов на общую сумму 1,13 млрд. юаней (168 млн. долларов). При этом активы бренда оцениваются вдвое дешевле, а вырученные от их продажи средства пойдут строго на погашение задолженностей по зарплате. Компания также имеет 160 гражданских и арбитражных исков на общую сумму 870 миллионов юаней.

При этом Lifan поспешила заявить, что ищет спасителя. Правда, потенциальному инвестору предстоит вложить 3 млрд. долларов! В китайской прессе одно время муссировались слухи, будто таким «денежным мешком» может выступить Geely, однако производитель «Атласов» и «Кулреев» быстро опроверг эти сведения. Так что, видимо, с маркой «Лифан» нам придется проститься уже навсегда… Будем скучать?