Toyota Land Cruiser получит «горячую» фитнес-версию

Как сообщает Motoring со ссылкой на источники в компании Toyota, «Крузак» похвастает агрессивным обвесом кузова, усиленными подвесками и грозным двигателем. Кроме того, автомобилю достанутся более эффективные тормозные механизмы и целая россыпь прочих доработок. Каких? Пока секрет!

Впрочем, все подробности о «подогретом» Toyota Land Cruiser мы узнаем довольно скоро.

Между тем, в России очередному обновлению подвергся Land Cruiser Prado, которому достался дизель, раскочегаренный до 200 сил. А еще «рамник» обзавелся русифицированной навигацией и «черным» стайлинг-пакетом. Цена стартует от 2 656 000 рублей.