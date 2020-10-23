Новейший Toyota Land Cruiser 300: названа дата премьеры

Как сообщает BestCarWeb.jp со ссылкой на собственные источники в компании Toyota, дебют флагманского внедорожника нового поколения состоится позже, чем планировалось. Если раньше предполагалось, что премьера Land Cruiser 300 пройдет летом будущего года, то теперь презентация намечена на сентябрь.

Справедливости ради стоит добавить: ранее японские инсайдеры уверяли, что запуск будущего «Крузака» состоится летом, а потом они же перенесли его на осень 2020 года. Сейчас ситуация повторяется, только с задержкой на год.

Разумеется, подобный вброс мог быть инициирован ради хайпа. В то же время премьеру могли заморозить и сами тойотовцы — как мы знаем, времена сейчас не лучшие, а терять в продажах на качелях курсов валют прагматичный автостроитель явно не намерен.

К тому же, до сих пор стабильным спросом пользуется и нынешняя версия внедорожника. Хотя нельзя не признать, что за чертову дюжину лет производства он порядком «подустал». А значит шансы на грядущую смену поколений у Land Cruiser все-таки есть.