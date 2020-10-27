АВТОВАЗ отправит на ремонт десятки тысяч почти новых автомобилей

Фото производителя.
Тольяттинский автогигант призывает на сервис владельцев 90 124 автомобилей. Как удалось выяснить порталу «АвтоВзгляд», принудительный ремонт требуется семействам LADA XRAY и Vesta, которые покинули заводской конвейер с 25 января 2018 года по 30 сентября 2020 года.

Причиной отзыва оказался топливопровод: один из элементов магистрали может быть поврежден расположенным по соседству хомутом жгута электропроводки. Соответственно, сервисменам придется как следует закрепить жгут проводов, а если это потребуется, то и заменить топливный шланг.

Все работы дилеры, разумеется, проведут бесплатно. Отметим, что LADA XRAY выпускается в Тольятти, а семейство Vesta собирают в Ижевске.

Кстати, ижевская площадка только что отметила 55-летие: портал «АвтоВзгляд» побывал на автозаводе, и готов рассказать, как на самом деле работает производство.

производители, производство, бюджетные авто
27 октября 2020
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