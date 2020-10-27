АВТОВАЗ отправит на ремонт десятки тысяч почти новых автомобилей

Причиной отзыва оказался топливопровод: один из элементов магистрали может быть поврежден расположенным по соседству хомутом жгута электропроводки. Соответственно, сервисменам придется как следует закрепить жгут проводов, а если это потребуется, то и заменить топливный шланг.

Все работы дилеры, разумеется, проведут бесплатно. Отметим, что LADA XRAY выпускается в Тольятти, а семейство Vesta собирают в Ижевске.

Кстати, ижевская площадка только что отметила 55-летие: портал «АвтоВзгляд» побывал на автозаводе, и готов рассказать, как на самом деле работает производство.