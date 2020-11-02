Самые популярные лизинговые автомобили в России

Любопытной статистикой поделились с «АвтоВзглядом» специалисты «Газпромбанк Автолизинг». По итогам девяти месяцев 2020 года было заключено с юридическими лицами свыше 13 000 сделок, что в пять раз превзошло показатель минувшего года. Рост — 31%.

Самым востребованным автомобилем, приобретенным в лизинг, оказался отечественный LADA Largus (13,5% от всех приобретенных в сегменте машин). Второе почетное место занял японский седан Toyota Camry (4,6%), а замкнул тройку лидеров немецкий кроссовер Volkswagen Tiguan (2,7%). Четвертую строчку застолбил за собой кроссовер Toyota RAV4 (2,4%), а ТОП-5 завершил премиальный Mercedes-Benz E-класса (2,2%).

Что касается сегмента легкого коммерческого транспорта, то тут лидером стал американский Ford Transit с показателем 27,4%, за ним идут российские «Газель Next» (20%) и «Газель Business» (19,8%). А среди грузовиков пальму первенства одержал «Газон Next» (11,5%). На пятки ему наступают челнинские большегрузы — самосвал КАМАЗ 6520/80 (8,6%) и тягач КАМАЗ 5490 (6,3%).