Новый Peugeot 2008 приедет в Россию до конца года

Кроссовер Peugeot 2008 приедет в Россию до конца текущего года. Об этом стало известно из сообщения, распространенного российским представительством бренда. На отечественный рынок будут поставляться машины только с двумя 1,2-литровыми трехцилиндровыми бензиновыми моторами с турбонаддувом семейства PureTech: со 102-сильным PureTech 100 и с 131-сильным PureTech 130.

В зависимости от комплектации, в трансмиссии будет установлена либо механическая, либо автоматическая 6-ступенчатая КП. Peugeot 2008 построен на модульной платформе CMP. Длинна его кузова 4300 мм при колесной базе в 2600 мм. Объемом багажника — 434 л. Задние кресла складываются в ровный пол. Рабочее место водителя оснащено фирменным i-Cockpit® 3D с голографическим дисплеем.

О ценах, комплектациях и точной дате старта продаж кроссовера в России французский автопроизводитель пока умалчивает.