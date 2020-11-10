Geely похвасталась рекордными продажами и экспортом своих машин

Интересно, что объем экспорта в октябре 2020 года вырос более, чем вдвое — в другие страны отправился 10 531 автомобиль. На рынке Китая Geely тоже чувствует себя более чем уверенно: в Поднебесной своих владельцев нашли 129 495 машин, что на 2% больше, чем годом ранее.

Всего же за десять месяцев 2020-го продажи общий тираж выпущенных авто оставил 1 015 498 экземпляров. С одной стороны, это на 7% хуже, чем результат 2019 года, но, учитывая общекитайский локдаун, компания довольна этими показателями, ведь годовой план уже выполнен на 77%.

Отчасти залог успеха — в достижениях бренда Lynk & Co, который за второй месяц осени сумел продать 21 868 электромобилей и гибридов. Марка устанавливает рекорды продаж четвертый месяц подряд, а в октября ее армия поклонников стала больше на 56%.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», российский продажи Geely увеличились на 119% — дилеры передали клиентам 2016 машин. Бестселлером октября оказался Atlas, который разошелся тиражом 988 экземпляров. Его нагоняет более компактный Coolray: в руки клиентов ушло 857 кроссоверов.

Чтобы поближе познакомиться с продукцией марки Geely, портал «АвтоВзгляд» рекомендует ознакомиться с материалами из нашего спецпроекта. Еще один интересный факт: у Geely есть суббренд Geometry, и мы одними из первых в России протестировали электромобиль Geometry A.