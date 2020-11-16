Nissan хочет избавиться от Mitsubishi

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Дела у японской марки Nissan идут, мягко говоря, не очень. Перманентный кризис, усугубленный пандемией коронавируса, сильно ударил по автостроителю. Именно по этой причине ниссановцы решили продать свою долю в Mitsubishi Motors, избавившись от 34% акций.

Во всяком случае, об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылающееся на собственные источники в компании Nissan. Сейчас, вероятно, японцы ищут возможных покупателей активов Mitsubishi, хотя официально эти сведения и не подтверждают.

Кстати сказать, и у Mitsubishi не все так гладко. Шестой по величине производитель из Страны восходящего солнца тоже вынужден сокращать производство и минимизировать затраты.

Стоит напомнить, что «Митсу» вошел в альянс Renault-Nissan несколько лет назад с целью укрепить позиции каждого из брендов, а заодно и создав один из крупнейших автомобильных союзов на планете.

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16 ноября 2020
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