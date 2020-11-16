Nissan хочет избавиться от Mitsubishi

Во всяком случае, об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылающееся на собственные источники в компании Nissan. Сейчас, вероятно, японцы ищут возможных покупателей активов Mitsubishi, хотя официально эти сведения и не подтверждают.

Кстати сказать, и у Mitsubishi не все так гладко. Шестой по величине производитель из Страны восходящего солнца тоже вынужден сокращать производство и минимизировать затраты.

Стоит напомнить, что «Митсу» вошел в альянс Renault-Nissan несколько лет назад с целью укрепить позиции каждого из брендов, а заодно и создав один из крупнейших автомобильных союзов на планете.