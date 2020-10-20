Почему продажи Geely в России взлетели на фоне общего падения авторынка

Начнем, пожалуй, с цифр, а они весьма впечатляющие. Впрочем, судите сами: в период с января по сентябрь российские дилеры Geely сумели пристроить в руки покупателей немногим меньше 10 000 автомобилей, а это на 53,6% больше, чем годом ранее. Нельзя не согласиться — показатель довольно внушительный. Особенно учитывая тот факт, что львиная доля автостроителей за девять месяцев уходящего года сработала в минус. Да что там говорить, если даже некоторые премиальные марки вдвое потеряли в продажах.

Не менее завидными оказались и сентябрьские показатели — в первый осенний месяц автомобилями Geely обзавелись без малого 2200 наших соотечественников, что в 2,7 раза превышает результаты минувшего года. Локомотивом продаж стал прекрасно зарекомендовавший себя кроссовер Atlas — по итогам девяти месяцев автомобиль нашел почти 5000 новых владельцев.

Впрочем, удивляться тут особо нечему. Во-первых, как уже было сказано, Geely Atlas смог доказать свою выносливость и неприхотливость в обслуживании. Во-вторых, он оказался тем самым эталоном сегмента в соотношении цены и качества. Наконец, китайцы установили новые стандарты работы дилерской сети, заметно улучшив постпродажное обслуживание, а вместе с тем повысив и лояльность самих клиентов. Стоит вспомнить ребрендинг и правильно подобранную рыночную стратегию, причем не только в плане ценовой политики, но и по части позиционирования.