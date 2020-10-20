Почему продажи Geely в России взлетели на фоне общего падения авторынка

Начнем, пожалуй, с цифр, а они весьма впечатляющие. Впрочем, судите сами: в период с января по сентябрь российские дилеры Geely сумели пристроить в руки покупателей немногим меньше 10 000 автомобилей, а это на 53,6% больше, чем годом ранее. Нельзя не согласиться — показатель довольно внушительный. Особенно учитывая тот факт, что львиная доля автостроителей за девять месяцев уходящего года сработала в минус. Да что там говорить, если даже некоторые премиальные марки вдвое потеряли в продажах.
Не менее завидными оказались и сентябрьские показатели — в первый осенний месяц автомобилями Geely обзавелись без малого 2200 наших соотечественников, что в 2,7 раза превышает результаты минувшего года. Локомотивом продаж стал прекрасно зарекомендовавший себя кроссовер Atlas — по итогам девяти месяцев автомобиль нашел почти 5000 новых владельцев.
Впрочем, удивляться тут особо нечему. Во-первых, как уже было сказано, Geely Atlas смог доказать свою выносливость и неприхотливость в обслуживании. Во-вторых, он оказался тем самым эталоном сегмента в соотношении цены и качества. Наконец, китайцы установили новые стандарты работы дилерской сети, заметно улучшив постпродажное обслуживание, а вместе с тем повысив и лояльность самих клиентов. Стоит вспомнить ребрендинг и правильно подобранную рыночную стратегию, причем не только в плане ценовой политики, но и по части позиционирования.
Если говорить подробнее, то свой бизнес Geely в России организовывает по принципу «главный — это клиент». В рамках заданных стандартов дилеры работают по системе 4Ss, некогда инициированной люксовыми европейскими марками. Это не только контроль за продажей автомобилей и их своевременным обслуживанием, но и организацией бесперебойных поставок комплектующих. Причем в тесном контакте с клиентами — плотное общение, включая опросы на предмет пожеланий, и оперативная обратная связь. Да что там говорить, если стандарты определяют работу дилерского центра вплоть до кофе и воды, которую сотрудники подают владельцу или будущему владельцу автомобиля Geely. Иными словами, секрет большого успеха — в мелочах.
Согласно исследованию экспертов рынка, 40% дилеров, торгующих китайскими машинами разных марок, недовольны длительным сроком поставки запчастей и слабыми инструментами продвижения этих самых марок. Четверть ритейлеров отмечает низкий уровень подготовки персонала и задержку с доставкой автомобилей. Без малого 20% автосалонов озабочены низким уровнем технического обслуживания и ремонта китайской продукции. А шестая часть шоу-румов неудовлетворена затянутыми сроками рассмотрения гарантийных претензий. Вероятно, именно поэтому из полутора десятков представленных в России «поднебесных» брендов немногим меньше половины вылезают за отметку 100 проданных автомобилей в год. Скажем больше: некоторые марки родом из КНР скоро попросту уйдут восвояси, особенно в условиях усугубившегося пандемией кризиса.
Чего нельзя сказать о компании Geely, которая, как уже было сказано, придерживается концепции клиентоориентирования, следит за строгим отбором дилерской сети, постоянно развивает стандарты взаимодействия с клиентами и ведет активную, а главное четко отточенную маркетинговую деятельность. Как результат — эффективная положительная динамика продаж. Если три года назад марка находилась в глубоком минусе (-50,1%), то в 2018 году взлетела вверх аж до +55,2%, а по итогам 2019 года результат оказался и вовсе колоссальным (+186,5%). К примеру, бестселлер Geely Atlas превзошел себя по продажам на 79%. При этом доля рынка с 0,2% выросла до 0,6%. Как видно, цифры говорят сами за себя. А потому свыше 55% принявших в исследовании дилеров совершенно справедливо отмечают улучшение качества и почти 28% — хорошее соотношение качества продукции и ее цены.
Иными словами, китайцы не просто пообещали достойный сервис, оперативную поставку деталей, своевременный ремонт и полноценную клиентскую поддержку, но еще и выполнили свои обещания. Огромные и очевидные прыжки вперед совершил и сам автопром. Очередным доказательством тому стал дебют модного и амбициозного кроссовера Geely Coolray, созданного на новейшей архитектуре BMA (B-segment Modular Architecture). Над платформой, позволяющей до 70% унифицировать модели, китайцы трудились в содружестве со специалистами пары десятков стран. Принципы частично были заимствованы у родственной «тележки» СМА, разработанной инженирингом Volvo. А это возможность эргономичной компоновки агрегатов с увеличением простора в салоне и багажном отделении. Если по-простому, то Coolray, как яркий представитель сегмента В, ничем не уступил по внутреннему пространству моделям С-класса — похвально!
А сколько в машине полезностей и прелестей жизни — устанем перечислять. Тут вам и виртуальный кокпит, и видеорегистратор, и «панорама», и круиз-контроль. Да что уж там: кроссовер умеет самостоятельно парковаться! Причем, как параллельно, так и перпендикулярно. Да, подобный функционал не часто встретишь у куда более рослых соседей по потоку, пусть даже и с шильдиками от грандов мирового автопрома. Не зря Coolray столь быстро очаровал российскую публику, разойдясь с января по сентябрь тиражом в 3119 экземпляров.
Надо признать, что давно канули в Лету времена, когда китайцы абы как собирали свои поделки, порождая на свет сомнительные «копипасты». На примере Geely отчетливо видно, что эти ребята уже не просто шагают в ногу со временем — в ряде случаев они его опережают, задавая в индустрии тренды. При этом неустанно заботясь и о качестве продукции, и об узнаваемости бренда. Отсюда и повышенный потребительский интерес. А с появлением новых, еще более технологичных моделей популярность марки будет только расти.