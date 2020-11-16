Toyota и Lexus призывают на сервис 70 000 автомобилей в России

Отзыв затронет машины всех возрастов, поэтому уточнить, подпадает ли конкретный экземпляр под сервисную кампанию, лучше на официальных сайтах марок Toyota и Lexus в России. Отметим, что среди «Тойот» посещение сервиса необходимо моделям Alphard, Camry, Fortuner, Highlander, Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200, а у «Лексусов» — ES, GS, IS, LC, LS, LX, NX, RC и RX.

Как выяснилось, у этих машин есть вероятность поломки топливного насоса, который упрятан внутри топливного бака. При определенных обстоятельствах крыльчатка насоса может растрескаться, что станет причиной неккоректной работы узла. В официальном сервисе диагностика топливной системы и решение проблемы могут занять от полутора до четырех часов.

Отметим, что отзыв каких-либо автомобилей — совершенно нормальная практика для современного автопрома: сервисные кампании только укрепляют долгосрочные доверительные отношения с клиентами.