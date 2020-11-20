Lamborghini выпустила очень легкий заднеприводный Huracan STO

В итоге снаряженная масса Lamborghini Huracan STO — 1339 кг. Разгон до «сотни» занимает 3 секунды ровно, а выстрелить до 200 км/ч такой суперкар способен за 9 секунд. Максимальная скорость — 310 км/ч. Но сухие цифры здесь не слишком важны, ведь главная особенность этой версии — отменная управляемость на уровне трековых болидов.

Под гоночный трек заточена перенастроенные подвеска и аэродинамика, а в тормозной системе появились гоночные механизмы Brembo CCM-R, которые совсем не нужны дорожной машине. Хотя выезжать на дороги общего пользования этому «Ламбо» позволено! Вот только оценить все прелести новинки покупатели смогут лишь через несколько месяцев, поскольку старт продаж отложен до весны 2021 года.

Кстати, совсем недавно портал «АвтоВзгляд» выяснил, кому и зачем в России нужен полноприводный Lamborghini Huracan Performante — между прочим, он быстрее, чем только что представленный STO. Подробности можно узнать из материала с говорящим названием «Пытка по-итальянски».