Стартовала сборка рестайлинговой LADA Niva

С 2003 года LADA Niva выпускалась под маркой Chevrolet. При этом СП GM-АВТОВАЗ неспешно готовило рестайлинг внедорожника — его планировалось провести летом 2020 года. Однако за полгода до этого GM продал свою половину совместного предприятия АВТОВАЗу, после чего тольяттинский автогигант не только оказался единоличным хозяином автозавода, где выпускают «Шнивы», но и вернул себе права на легендарное название.

Естественно, обновление, заготовленное силами СП, не пригодилось. Как только на машину навесили эмблему LADA, за работу взялся вазовский дизайнер Стив Маттин, ведь теперь внешность бывшего Chevrolet предстояло было подогнать под общую стилистику современных «Лад». Для машины создали оригинальный обвес, а также поменяли «мордашку», что потребовало замены крыльев, капота и даже фар. (Получилось примерно как на заглавной картинке.)

Теперь, как отмечает AvtoVAZ News, первый собранный экземпляр рестайлинговой «Нивы» оклеят камуфляжной пленкой, чтобы машина отправилась на испытания. По нашему мнению, товарных машин не стоит ждать раньше следующего лета.

Кстати, как недавно рассказывал портал «АвтоВзгляд», с конвейера АВТОВАЗа сошло несколько внедорожников LADA 4x4, у которых вместо привычного шильдика закреплена табличка «Niva Legend». И мы поспешили выяснить, что это за автомобиль.