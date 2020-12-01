Опубликованы первые фотографии новейшего «Соболя NN»

Напомним, что Горьковский автозавод сейчас готовит премьеру «Газели NN» — это глубокий рестайлинг нынешней «Газели Next». По планам заводчан, новинка должна встать на конвейер через несколько месяцев. От «Некста» будущий NN будет отличаться другим оформлением кабины, полностью новым интерьером, набором электронных ассистентов и так далее.

Между тем, появление «Соболя NN» долгое время было под вопросом. Однако публикация снимков означает, что ГАЗ все же работает над этим проектом. Пользователь a. kebukhov опубликовал через Instagram несколько снимков нового поколения газовского «Соболя». Правда, пока следующая генерация «однотонки» тщательно скрывается, но скоро портал «АвтоВзгляд» расскажет много интересных подробностей.

Добавим, что недавно «Газель Next» примерила 136-сильный двигатель Volkswagen и 6-ступенчатую механическую коробку передач. И это не концепт, а сериная машина. Более того: мы одними из первых выяснили цену интересной новинки. Все подробности — в эксклюзивном материале.