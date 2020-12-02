Новая LADA Niva станет похожа на Toyota RAV4: первые фото

Фото: vk.com, группа welovetlt.
В распоряжении портала «АвтоВзгляд» появились первые снимки обновленной LADA Niva, которая до этого продавалась под маркой Chevrolet. Как считают наши эксперты, внешность внедорожника получилась, мягко говоря, неоднозначной.

Внешность бывшего Chevrolet подогнали, наконец, под общую стилистику современных «Лад». Для машины создали оригинальный обвес, а также поменяли «мордашку», что потребовало замены крыльев, капота и даже фар. Правда, получилась не совсем LADA, а скорее — Toyota RAV4.

Остальная часть кузова, по большому счету останется прежней, так как менять штампы для боковин и дверей посчитали слишком дорогим удовольствием. Сзади — тоже минимум переделок: из нового — фонари да бампер. А еще обратите внимание на темную матовую окраску дверных рамок.

К слову, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» сотрудники бывшего GM-АВТОВАЗ, то что получилось по итогу — не совсем творение вазовских дизайнеров. Этот облик разработали для «Нивы», когда она еще носила эмблему Chevrolet, а LADA лишь прикрепила свою эмблему.

Правда, источники на АВТОВАЗе утверждают прямо противоположное, настаивая, что это их эксклюзивная разработка. Хотя… Какая сейчас разница? Главное, что модель-долгожитель, наконец, избавится от надоевшего биодизайна родом из восьмидесятых!

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», изначально новинку хотели выпустить на рынок летом следующего года, однако сроки изменились. Но не в сторону увеличения, как это часто бывает с родным автопромом, а наоборот: глубоко обновленная LADA Niva выйдет раньше, чем все ожидали.

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2 декабря 2020
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