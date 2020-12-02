Новая LADA Niva станет похожа на Toyota RAV4: первые фото

Внешность бывшего Chevrolet подогнали, наконец, под общую стилистику современных «Лад». Для машины создали оригинальный обвес, а также поменяли «мордашку», что потребовало замены крыльев, капота и даже фар. Правда, получилась не совсем LADA, а скорее — Toyota RAV4.

Остальная часть кузова, по большому счету останется прежней, так как менять штампы для боковин и дверей посчитали слишком дорогим удовольствием. Сзади — тоже минимум переделок: из нового — фонари да бампер. А еще обратите внимание на темную матовую окраску дверных рамок.

К слову, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» сотрудники бывшего GM-АВТОВАЗ, то что получилось по итогу — не совсем творение вазовских дизайнеров. Этот облик разработали для «Нивы», когда она еще носила эмблему Chevrolet, а LADA лишь прикрепила свою эмблему.

Правда, источники на АВТОВАЗе утверждают прямо противоположное, настаивая, что это их эксклюзивная разработка. Хотя… Какая сейчас разница? Главное, что модель-долгожитель, наконец, избавится от надоевшего биодизайна родом из восьмидесятых!

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», изначально новинку хотели выпустить на рынок летом следующего года, однако сроки изменились. Но не в сторону увеличения, как это часто бывает с родным автопромом, а наоборот: глубоко обновленная LADA Niva выйдет раньше, чем все ожидали.