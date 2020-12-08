АВТОВАЗ оставил покупателей LADA Vesta без мощного мотора

Двигатель 1.8 сделали из блока на 1600 «кубиков», не меняя ни высоту, ни диаметр цилиндров: чтобы нарастить рабочий объём, инженеры внедрили другой коленвал. Кроме того, мотор получил дополнительные каналы систем смазки и охлаждения, плюс другие поршни и шатуны. А еще ВАЗ-21179 стал первым вазовским движком, где стоит фазорегулятор. Поэтому ему нужно свежее качественное масло!

С маслом, кстати, вышел скандал: первые тиражи атмосферника усердно поедали смазку. Виновниками изначально были признаны бракованные клапаны Mahle… Но и сейчас владельцы нет-нет, да пожалуются на «масложор». По этой причине инженерам недавно пришлось изменить конструкцию головки блока цилиндров.

Вдобавок новинка вазовских мотористов поначалу огорчала ощутимыми провалами при разгоне. С 2018 года мотор получил другую топливную рампу, и, по уверениям вазовских инженеров, провалы исчезли. В общем, агрегат вышел не самым удачным… Возможно, поэтому его выбирают реже, чем атмосферники 1.6 мощностью 106 и 113 л. с.

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители марки LADA, движок убрали из-за низкого спроса. И если покупателю важны именно 122 силы, ему придется выбрать седан LADA Vesta Cross или универсал LADA Vesta SW Cross. Доплата за дополнительные 200 «кубиков» рабочего объема составит 25 000 рублей.

И еще одна новость из Тольятти. На прошлой неделе фотошпионы попортили много крови боссам АВТОВАЗа: папарацци неожиданно сфотографировали будущую LADA Niva. Притом нам удалось разузнать некоторые подробности об этой машине. Также портал «АвтоВзгляд» продолжает следить за судьбой обновленного «Ларгуса».