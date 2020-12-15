Фотошпионы «поймали» новый Mercedes-Benz SL

По фото видно, что родстер, который разделил платформу со спорткаром Mercedes-AMG GT, поменял жесткую крышу на мягкий тент, и у него появились выдвижные дверные ручки.

Что касается гаммы двигателей, то, вероятно, она будет такой же, как и у AMG GT. В базовой версии у машины может быть гибридная силовая установка, в ее основе — наддувный шестицилиндровый мотор, а самый мощный вариант сможет похвастать 730-сильным V8.

Появление в модельной линейке нового открытого родстера должно компенсировать исчезновение кабриолета S-класса. Напомним, что немцы хотят оставить в своем флагманском семействе лишь четырехдверные модели.

Что касается премьеры SL, то она должна состояться уже в 2021 году.