Еврокомиссия разрешила FIAT Chrysler слиться с PSA

– Еврокомиссия утвердила в соответствии с европейскими нормами по конкуренции и слиянию компаний предложенную сделку по слиянию компаний FIAT Chrysler Automobiles NV и Peugeot SA. Одобрение сделки предоставлено на условиях полного соблюдения пакета обязательств, согласованного компаниями, — сообщается в распространенном организацией документе, касающемся принятого решения.

Напомним, что после объединения Peugeot с FIAT Chrysler должна получиться корпорация, оцениваемая в $38 млрд. Среди условий, которые должны быть выполнены при слиянии, в частности, называется смягчение соглашения между Peugeot и Toyota в части условий работы на европейском рынке. Кроме того, объединенный автопроизводитель обязуется создать условия для лицензионного ремонта и обслуживания автомобилей Peugeot и FIAT Chrysler независимыми автотехцентрами, не входящими в дилерские сети сливающихся компаний.