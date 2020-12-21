Новый УАЗ «Профи» бросит вызов «Газели»

На старте продаж ульяновцы продвигали новую модель как «убийцу Газели-Бизнес». Однако «заказное убийство» не состоялось: в рейтинге по количеству продаж «Профи» обретается на нижних строчках. При этом УАЗ не ставит крест на модели! По всей видимости, вскоре на рынок выйдет длиннобазная версия с двускатной ошиновкой: такой экземпляр встретился в Ульяновске.

Длиннобазная двускатная модификация выглядит вполне логичной, ведь самый популярный формат «Газели» — с кузовом длиной 4,2 метра. У «Профи» кузов трехметровый, так как рама коробчатого типа плохо подходит для создания более крупных машин. Как инженеры решили эту проблему, пока неизвестно. Также неизвестно происхождение заднего моста.

И еще. Как известно, главная беда «уазиков» — прожорливые бензиновые атмосферники ЗМЗ. Однако Минский моторный завод создал новый дизельный двигатель, который, в первую очередь, как раз и адресован автомобилям УАЗ. Портал «АвтоВзгляд» уточнил, что это за разработка.